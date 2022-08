Monfils, c’était trop beau !

Absent des courts depuis le Masters1000 de Madriod, on atten­dait beau­coup de Gaël Monfils, seul repré­sen­tant trico­lore encore dans la cour des grands.

Lors de ses deux premiers tours, nous n’avons pas été déçus. Concentré et appliqué, le Français avait disputé deux bons matchs même si quelques imper­fec­tions persistaient.

Hier, après un début diffi­cile (2–6) face à Draper qui venait de battre Tsitsipas à la régu­lière, la Monf prenait enfin son envol dans le début de la seconde manche pour breaker et mener 2 à 0.

Mais sur son service à 15A, il s’écroula brus­que­ment au sol. Le temps médical et le soins ne lui permet­tant pas de se sentir mieux, il décida alors de jeter l’éponge victime de son pied, le même qui l’a éloigné loin des courts précédemment.

Pour l’ins­tant, nous n’en savons pas plus sur la gravité de cette bles­sure et sur son « avenir » des les semaines qui viennent. Il devait s’ali­gner à Cincinnati mais il a bien sûr déclarer forfait. Concernant Winston Salem, aucune déci­sion n’a encore été prise mais cela ne « sent » pas bon.