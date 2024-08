Andrey Rublev a réalisé une belle semaine à Montréal, attei­gnant la finale et battu à la surprise géné­rale par Alexei Popyrin.

Cependant, malgré cette défaite finale, le Russe a su montrer de belles choses tennis­ti­que­ment parlant mais aussi au niveau de son compor­te­ment. La gestion des émotions a été meilleure que d’ha­bi­tude pour Rublev, qui s’en est lui‐même félicité.

« J’ai été fier de mes résul­tats et de mon atti­tude sur le court, au niveau mental, la semaine dernière. Évidemment, en finale, je n’ar­ri­vais toujours pas à gérer mes émotions, mais dans l’en­semble, la semaine a été une grande amélio­ra­tion sur le plan émotionnel. Je pense que c’est la manière d’être, la manière de vivre et la manière de faire. La vie est plus simple comme ça, sans en faire des tonnes. »