Battu assez sèche­ment par l’Australien Alexei Popyrin (2−6, 4–6) qui décou­vrait une finale de Masters 1000, Andrey est arrivé en confé­rence de presse avec le « même » discours que lors­qu’il ne donne pas le meilleur de lui même sur le court.

A croire qu’il ne va jamais parvenir à faire évoluer ce souci mental. Si c’est le cas, il ne peut prétendre un jour remporter un titre majeur.

« C’est juste moi qui suis en conflit avec moi‐même. Je n’ai pas pu gérer, je suppose, et c’est tout. Ce n’est pas que j’étais le favori ou non. C’est plutôt qu’a­près tous les matches, je me disais : « Je joue vrai­ment bien, je mérite de faire une semaine complète », et à la fin, je me tue (rires) »