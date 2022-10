Lorenzo Musetti n’est défi­ni­ti­ve­ment plus le même joueur qu’il y a encore quelques mois.

Inconstant et râleur malgré son immense talent, l’Italien est devenu depuis peu un véri­table bagar­reur sur le court, ce qui change consi­dé­ra­ble­ment la donne de son niveau de jeu global.

Même s’il affron­tait ce dimanche un Matteo Berrettini diminué dans une finale 100% italienne sur l’ATP 250 de Naples, le joueur de 20 ans n’a pas tremblé pout s’im­poser en deux manches après tout de même 2h de jeu : 7–6(5), 6–2.

Après une première manche tendue et accro­chée où les deux hommes ont tous les deux eu des occa­sions de break, c’est fina­le­ment le plus jeune qui s’im­po­sait au jeu décisif avant de dérouler dans le deuxième set face à un Berrettini rincé et grimaçant.

C’est le deuxième titre de la carrière de Musetti après celui obtenu en juillet dernier à Hambourg face à Carlos Alcaraz, devenu numéro un mondial quelques semaines plus tard.

Une chose est certaine, si Lorenzo continue sur cette voie, il fera partie des tous meilleurs joueurs du monde dans les années à venir. Et c’est tout ce qu’on lui souhaite tant son tennis respire la flui­dité et la grâce.