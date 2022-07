Battu en trois sets par Isner (7–6, 6–7, 7–6) en quart de finale à Newport, Benjamin Bonzi a eu les honneurs du plateau de Tennis Channel. Le Tricolore, qui réalise pour l’ins­tant une bonne saison 2022, a bien sûr évoqué l’état du tennis tricolore.

« C’est diffi­cile de jouer en France. Beaucoup de gens attendent de grandes choses de vous, vous devez être très bon. Il y a eu une grande géné­ra­tion dans notre pays, avec Tsonga, Gasquet, Monfils et Simon. Maintenant, c’est à nous d’as­sumer le fait de prendre la relève des Monfils, Gasquet, Simon, Tsonga. Après je ne sais pas si nous pour­rons atteindre autant de demi‐finales et de finales qu’eux mais il faut signer des bons résul­tats c’est certain. Je suis plus mature main­te­nant. J’apprends et je suis de plus en plus confiant à chaque tournoi. Ce n’était peut‐être pas le cas il y a un an. J’ai acquis de l’ex­pé­rience sur le circuit, en jouant et en gagnant beau­coup de Challengers. Cette année, j’ai joué beau­coup de 250, j’ai dû apprendre à être régu­lier sur le circuit et à être prêt pour ce niveau. J’apprends chaque semaine mais je pense qu’en ce moment, je fais tout mieux qu’en 2021. »