Andy Murray s’est déjà remis de la décep­tion de son élimi­na­tion au 2e tour de Wimbledon par John Isner. Il enchaîne sur gazon aux Etats‐Unis, à Newport préci­sé­ment, où il va affronter Alexander Bublik en quarts après deux victoires contre Sam Querrey et Max Purcell.

A 35 ans, le Britannique, revenu tout proche du top 50, compte bien profiter plei­ne­ment de sa fin de carrière. « Chaque fois que j’entre sur le court, je donne tout parce que je suis conscient que je suis dans la dernière ligne droite et on ne sait jamais quand cela peut se terminer. Je suis très motivé pour conti­nuer à tout donner et profiter de ce sport », a déclaré l’an­cien numéro 1.