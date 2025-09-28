Malgré sa victoire ce dimanche face à Adrian Mannarino en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Lorenzo Musetti n’a pas passé un très bon moment sur le court. Sifflé par une partie du public chinois après ses propos polé­miques pour lesquels il s’est excusé, l’Italien a fait profil bas après la rencontre.

« Évidemment, je m’at­ten­dais à ce type de réac­tion de la part des suppor­ters. Je pense l’avoir mérité d’une certaine manière, c’est pour­quoi à la fin du match, j’ai tenu à présenter mes excuses person­nel­le­ment au micro. J’espère qu’elles seront appréciées. »