Malgré sa victoire ce dimanche face à Adrian Mannarino en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Lorenzo Musetti n’a pas passé un très bon moment sur le court. Sifflé par une partie du public chinois après ses propos polémiques pour lesquels il s’est excusé, l’Italien a fait profil bas après la rencontre.
« Évidemment, je m’attendais à ce type de réaction de la part des supporters. Je pense l’avoir mérité d’une certaine manière, c’est pourquoi à la fin du match, j’ai tenu à présenter mes excuses personnellement au micro. J’espère qu’elles seront appréciées. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 14:14