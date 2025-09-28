AccueilATPATP - Tokyo"Holger Rune est passionnant. Tu ne gagnes pas Bercy et tu n'es...
« Holger Rune est passion­nant. Tu ne gagnes pas Bercy et tu n’es pas top 5 mondial par hasard. Mais a‑t‐il un cerveau ? », s’in­ter­roge Benoît Maylin

Par Baptiste Mulatier

S’il est aujourd’hui le 11e joueur mondial, Holger Rune n’a pas répondu à toutes les immenses attentes placées en lui après son magni­fique titre à Paris‐Bercy en 2022. 

Au cours de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a partagé ses réflexions sur le Danois, battu ce dimanche par Jenson Brooksby (6−3, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo. 

« Holger Rune est passion­nant. Je suis curieux de savoir s’il a quelque chose dans la tronche. Tu ne gagnes pas Bercy et tu n’es pas top 5 mondial par hasard. Il y a forcé­ment un fond de tennis extra­or­di­naire. Mais a‑t‐il un cerveau ? On a envie de savoir si à 22 ans, ça va se mettre en place ou pas. Il n’a pas ce petit cocon protec­teur que peut avoir Alcaraz. Il n’a pas cette espèce de cellule parfaite qu’a un Sinner. Il faut qu’il arrive à se construire. Avec tous ces chan­ge­ments dans son équipe, sa maman, il est perdu, il ne s’af­firme pas. Il doit se prendre en main. Sur un court de tennis, quand tu es tout seul, tu fais quoi ? Tu dois te démerder. Pour l’ins­tant, oui, tu lui mets des projec­teurs, il a envie mais tout au long de l’année ce n’est pas ça. Il faut aller au charbon. »

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 13:42

