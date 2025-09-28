S’il est aujourd’hui le 11e joueur mondial, Holger Rune n’a pas répondu à toutes les immenses attentes placées en lui après son magnifique titre à Paris‐Bercy en 2022.
Au cours de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a partagé ses réflexions sur le Danois, battu ce dimanche par Jenson Brooksby (6−3, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo.
« Holger Rune est passionnant. Tu ne gagnes pas Bercy et tu n'es pas top 5 mondial par hasard. Mais a‑t‐il un cerveau ? Il est perdu, il ne s'affirme pas. Il doit se prendre en main. »
« Holger Rune est passionnant. Je suis curieux de savoir s’il a quelque chose dans la tronche. Tu ne gagnes pas Bercy et tu n’es pas top 5 mondial par hasard. Il y a forcément un fond de tennis extraordinaire. Mais a‑t‐il un cerveau ? On a envie de savoir si à 22 ans, ça va se mettre en place ou pas. Il n’a pas ce petit cocon protecteur que peut avoir Alcaraz. Il n’a pas cette espèce de cellule parfaite qu’a un Sinner. Il faut qu’il arrive à se construire. Avec tous ces changements dans son équipe, sa maman, il est perdu, il ne s’affirme pas. Il doit se prendre en main. Sur un court de tennis, quand tu es tout seul, tu fais quoi ? Tu dois te démerder. Pour l’instant, oui, tu lui mets des projecteurs, il a envie mais tout au long de l’année ce n’est pas ça. Il faut aller au charbon. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 13:42