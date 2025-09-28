Le calvaire de Paula Badosa avec les bles­sures se poursuit.

De retour il y a dix jours après deux mois et demi d’ab­sence, l’Espagnole a déjà dû jeter l’éponge, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin.

Menée 4–2 par Karolina Muchova, la 18e joueuse mondiale a été contrainte d’aban­donner en raison d’une douleur au niveau de la cuisse.

Paula Badosa se retira entre lágrimas. Era su segundo partido tras su vuelta al circuito tres meses después. Parecen problemas en la ingle.



Es un calvario sin fin. pic.twitter.com/qX8fqG2db9 — David Orenes (@david_lrl) September 28, 2025

Paula Badosa a quitté le court en larmes…