WTA - Pékin - En larmes, Paula Badosa est vraiment maudite...
En larmes, Paula Badosa est vrai­ment maudite…

Baptiste Mulatier

Le calvaire de Paula Badosa avec les bles­sures se poursuit. 

De retour il y a dix jours après deux mois et demi d’ab­sence, l’Espagnole a déjà dû jeter l’éponge, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin. 

Menée 4–2 par Karolina Muchova, la 18e joueuse mondiale a été contrainte d’aban­donner en raison d’une douleur au niveau de la cuisse. 

Paula Badosa a quitté le court en larmes…

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 13:02

