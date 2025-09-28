Le calvaire de Paula Badosa avec les blessures se poursuit.
De retour il y a dix jours après deux mois et demi d’absence, l’Espagnole a déjà dû jeter l’éponge, à l’occasion du troisième tour du WTA 1000 de Pékin.
Menée 4–2 par Karolina Muchova, la 18e joueuse mondiale a été contrainte d’abandonner en raison d’une douleur au niveau de la cuisse.
Paula Badosa se retira entre lágrimas. Era su segundo partido tras su vuelta al circuito tres meses después. Parecen problemas en la ingle.— David Orenes (@david_lrl) September 28, 2025
Es un calvario sin fin. pic.twitter.com/qX8fqG2db9
Paula Badosa a quitté le court en larmes…
