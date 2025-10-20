Si elles se sont affron­tées huit fois au total sur le circuit, pour six victoires de la Biélorusse, Aryna Sabalenka et Paula Badosa sont très amies dans la vie.

Les deux joueuses se sont retrou­vées sous le soleil de Dubaï ce week‐end et ont pris le temps de posté quelques photos sur les réseaux sociaux.

😍 ¡‘𝑺𝒂𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔𝒂’ está de vuelta !



🙌 El reen­cuentro de Badosa y Sabalenka por vaca­cioneshttps://t.co/5SOMW1cEKC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 19, 2025

Si Badosa a mis fin à sa saison en septembre à cause d’une nouvelle bles­sure, Sabalenka va elle disputer le Masters à Riyad en Arabie Saoudite du 1er au 8 novembre.