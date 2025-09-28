Carlos Alcaraz est un génie.
Il le prouve presque à chaque match et encore face à Brandon Nakashima ce dimanche en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo.
S’il sait sans doute qu’il possède une main exceptionnelle, le numéro 1 mondial a semblé lui‐même apprécier ce coup de génie, réalisé dans le dernier jeu de la rencontre.
CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR
CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR
IF YOU DON’T LIKE THIS, YOU DON’T LIKE TENNIS
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6
Somptueux.
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 12:37