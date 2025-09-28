AccueilVidéosAlcaraz se surprend lui-même avec un coup irréel !
VidéosATP - Tokyo

Alcaraz se surprend lui‐même avec un coup irréel !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

215

Carlos Alcaraz est un génie. 

Il le prouve presque à chaque match et encore face à Brandon Nakashima ce dimanche en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo. 

S’il sait sans doute qu’il possède une main excep­tion­nelle, le numéro 1 mondial a semblé lui‐même appré­cier ce coup de génie, réalisé dans le dernier jeu de la rencontre.

Somptueux.

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 12:37

Article précédent
Alcaraz, après sa quali­fi­ca­tion en demies : « J’essaie simple­ment d’empêcher les Américains d’aller plus loin »
Article suivant
En larmes, Paula Badosa est vrai­ment maudite…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.