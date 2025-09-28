Carlos Alcaraz est un génie.

Il le prouve presque à chaque match et encore face à Brandon Nakashima ce dimanche en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo.

S’il sait sans doute qu’il possède une main excep­tion­nelle, le numéro 1 mondial a semblé lui‐même appré­cier ce coup de génie, réalisé dans le dernier jeu de la rencontre.

STOP WHAT YOU’RE DOING



CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR



IF YOU DON’T LIKE THIS, YOU DON’T LIKE TENNIS



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2025

Somptueux.