On s’at­ten­dait peut‐être a voir la première finale d’Holger Rune sur gazon sur ce tournoi du Queen’s, mais c’était sans compter sur le tombeur d’Andy Murray et d’Adrian Mannarino aux tours précé­dents, qui a offert une partie de haut niveau avant de l’emporter en deux manches : 6–3, 7–6(2).

FINAL BOUND 👏@alexdeminaur takes out Rune in straight sets to advance to the final !@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/bTmy65Zu8e — ATP Tour (@atptour) June 24, 2023

On a eu le droit à une version très agres­sive de l’Australien, lui qui a tota­lisé plus de coups gagnants que son adver­saire (18 à 12) et qui a été extrê­me­ment solide sur sa mise en jeu, ne se faisant jamais breaker du match.

Dans un premier set ou Rune se faisait cueillir à froid par un break d’en­trée, il ne parve­nait jamais à revenir, ne se procu­rant aucune balle de débreak. On a notam­ment pu remar­quer l’im­pres­sion­nante qualité du service de De Minaur, une vraie arme sur le gazon londonien.

Les deux joueurs allaient avoir une deuxième manche plus serrée, mais aucun des deux prota­go­nistes ne réus­sis­sait à convertir les balles de break et on se diri­geait donc vers un tie‐break.

Dans celui‐ci, De Minaur était le plus solide, ne commet­tait plus de faute et surtout se montrait agressif sur les points où cela était possible, ce qui lui avait peut être manqué contre Mannarino au tour dernier. Il prenait le tie‐break et le match dans le même temps sans encombre, devant un Rune qui n’aura pas eu de réponse à son adversaire.

L’Australien jouera ce dimanche, face à Alcaraz ou Korda, pour son premier titre sur cet ATP 500 du Queen’s.