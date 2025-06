Si le Britannique Jack Draper s’est incliné face à Jiri Lehecka en demi‐finales du Queen’s ce samedi (6−4, 4–6, 7–5), il s’agit peut‐être d’un mal pour un bien selon Pat Cash.

« Je pense que le pire qui pouvait lui arriver, c’est qu’il remporte le tournoi et que tout le monde parle ensuite de sa possible victoire à Wimbledon (29 juin au 13 juillet, ndlr). La pres­sion est retombée main­te­nant », a estimé le vain­queur de Wimbledon en 1987 au micro de la BBC.

Not to be for Jack Draper as Jiri Lehecka beats him in three sets in the semi‐final 💔



But is there posi­tives for the Brit to take ahead of Wimbledon ? 🤔