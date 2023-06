Allumé à bout portant par Musetti sur un smash en quarts de finale du Queen’s vendredi, Holger Rune a fixé pendant plusieurs secondes son adver­saire. Et même après s’être imposé, le jeune danois semblait toujours un peu remonté contre son adver­saire au vu de sa décla­ra­tion en confé­rence de presse.

« Bien sûr, il fait ce qu’il veut. C’est légal mais ça n’est pas la meilleure chose à faire. Mais ça m’a donné la rage de vaincre. J’avais encore plus envie de le battre. Au final je suis en demies et lui non donc je suis heureux. »

Encore un joueur avec lequel Rune ne partira pas en vacances…

A noter qu’il affron­tera Alex de Minaur ce samedi en demies.