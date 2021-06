Opposé ce mardi après‐midi à Benoît Paire au premier tour du Queen’s, Andy Murray a reçu le soutien de son compa­triote Greg Rusedski. L’ancien 4e joueur mondial estime qu’il ne faut pas enterrer un cham­pion de le trempe de l’Écossais.

« Je dirais aux gens cette semaine et à Wimbledon de l’ap­pré­cier tant que vous le pouvez. Je ne le rabais­se­rais jamais, mais il est réaliste quant à ce qui est possible. Il n’a plus rien à prouver. Il a remporté deux titres à Wimbledon, deux médailles d’or olym­piques et a été n°1 mondial. Avec tout ce qu’il a traversé, cela vous fait réaliser à quel point c’était un exploit incroyable de remporter ce titre à Anvers contre Stan Wawrinka fin 2019. Avec Andy Murray, il ne faut jamais dire jamais. »