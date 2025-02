Battu en finale, le Tricolore n’es pas déçu car il a vécu des émotions de fou comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je vais surtout retenir l’am­biance. Qu’elle soit hostile comme ce fut le cas lors de mon premier tour Joao Fonseca, où favo­rable comme ce fut le cas jusqu’à la finale, j’ai adoré vivre ça. C’était une ambiance digne d’un match de Coupe Davis. C’était un peu la folie. J’ai pris du plaisir et de l’ex­pé­rience et c’était vrai­ment top de jouer face à ce public. Ils m’ont respecté et même encou­ragé au fil du tournoi. C’est vrai qu’au début, ils me détes­taient (rires). Mais après, ils avaient envie que j’aille loin dans le tournoi. Ils ont été top. J’ai kiffé »