Le verdict est tombé pour Carlos Alcaraz, au lende­main de son abandon dans le tie‐break du deuxième set face à Holger Rune, en quarts de finale du Rolex Paris Masters. Blessé aux abdo­mi­naux, le jeune espa­gnol sera absent six semaines. Il loupera le Masters et les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne.

« Après mon retrait d’hier et ayant été évalué par mon équipe médi­cale, voici malheu­reu­se­ment le résultat de ma bles­sure : une déchi­rure du muscle oblique interne de la paroi abdo­mi­nale gauche avec un temps de récu­pé­ra­tion estimé à six semaines. Malheureusement, je ne parti­ci­perai pas à la finale de l’ATP ni à la finale de la Coupe Davis. C’est dur et doulou­reux pour moi de rater ces deux événe­ments, qui sont si impor­tants pour moi, mais tout ce que je peux faire, c’est être positif et me concen­trer sur ma récu­pé­ra­tion. Merci pour votre soutien », a écrit le numéro 1 mondial sur ses réseaux sociaux.

Desgraciadamente no podré estar en las ATP Finals ni en las Finales de la Copa Davis. Es un momento duro y dolo­roso perderme estos dos eventos tan impor­tantes para mí, pero solo queda ser posi­tivos y pensar en recu­pe­rarme bien. Gracias por el apoyo ! 😘 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 5, 2022

Carlos Alcaraz fera donc son retour en 2023 ! Taylor Fritz, 9e à la Race, en profite. Il va jouer les Finales ATP (à Turin du 13 au 20 novembre) pour la première fois de sa carrière.