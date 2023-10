Ces derniers jours à Bercy, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont apparus assez proches. Ce dernier a d’ailleurs parlé à Deportes de sa rela­tion avec la légende serbe.

« Nous avons une rela­tion très agréable, c’est une personne merveilleuse, c’est agréable de parler avec lui. Il ne me donne pas de conseils, au final on se bat pour les mêmes objec­tifs, mais on parle d’autres choses, de la tournée, des choses qui peuvent être mieux faites, d’autres sports, je lui ai demandé ce qu’il pensait de la finale de rugby à laquelle il a assisté. En fin de compte, nous jouons au tennis. Ce sont de très bons moments que je passe avec lui en dehors du court. C’est agréable d’être avec lui. »

😄 Carlos Alcaraz on his rela­tion­ship with Novak Djokovic :



“We have a very plea­sant rela­tion­ship, he is a wonderful person, it’s nice to talk to him.



He doesn’t give me advice, in the end we are figh­ting for the same goals, but we talk about other things, the tour, things that… pic.twitter.com/i60mEjIgwJ