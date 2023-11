Invitée à donner son coup de coeur et son coup de gueule concer­nant l’édi­tion du Rolex Paris Masters qui vient de s’achever avec la victoire finale de Novak Djokovic, Alizé Lim, consul­tante pour Eurosport, a raconté une triste anec­dote concer­nant Andy Murray, battu lors de son entrée en lice dans la capi­tale alors qu’il menait 5–2, double break, dans l’ul­time set.

« Il y a une image qui m’a un peu marquée et glacée, c’est Andy Murray qui a cassé sa raquette après la balle de match contre Alex De Minaur, et j’étais en zone mixte, prête à faire l’in­ter­view du vain­queur à ce moment‐là, et je l’ai vu passer et là, vrai­ment, sa décep­tion m’a trans­percée le coeur. Je l’ai entendu casser ses raquettes, derrière, sur le parking. Et cela montrait vrai­ment sa moti­va­tion et à quel point c’est impor­tant pour lui. Cela m’a aussi rappelé de très mauvais souve­nirs aussi », a déclaré l’an­cienne 135e joueuse mondiale et désor­mais retraitée.