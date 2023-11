Hier, vers 19H35, mon télé­phone bipe.

Pourtant adepte de WhatsApp, c’est ma maman, passionnée de tennis, qui m’en­voie un sms.

Et son message est plutôt clair : « Djokovic m’a dégoûté, je ne regarde plus le tennis ».

Voila un bilan qui glace alors même que le Serbe a encore proposé une démons­tra­tion face à un Grigor Dimitrov un peu émoussé et surtout fébrile quand il fallait bous­culer le GOAT.

Comme résigné, le Bulgare a donné le change sans aller vrai­ment au combat, comme chlo­ro­formé par la méca­nique serbe.

Et c’est bien là le problème que souligne ma maman. Il y a aujourd’hui un climat qui fait que Nole étouffe menta­le­ment puis tech­ni­que­ment ses adver­saires. Et les chiffres résument clai­re­ment la situa­tion actuelle. Cette saison, Novak n’a été battu que 5 fois en 56 combats.

Il est vrai que cette domi­na­tion sans partage peut être lassante car même quand Nole semble au bout du rouleau, on sent que son adver­saire a vrai­ment du mal à croire qu’il peut le faire.

Alors est‐ce que Djokovic, c’est trop ? Trop de titres, trop de perfec­tion, trop de sourires, et trop de louanges ?

Peut‐être, mais force est de constater qu’à 36 ans, il semble bien que Nole soit au sommet de son art, et qu’en 2024, sauf acci­dent, il devrait encore être bien présent pour rafler les plus beaux trophées.

Alors oui, on peut éteindre sa télé, pris par une over­dose serbe, mais avec le temps, on comprendra aussi pour­quoi ce cham­pion est unique, un exemple d’ab­né­ga­tion, de profes­sion­na­lisme et de courage.