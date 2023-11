Désormais battu douze fois par Novak Djokovic en treize confron­ta­tions après la finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy dimanche, Grigor Dimitrov a expliqué en confé­rence de presse pour­quoi le Serbe était si spécial et dur à affronter.

« Aujourd’hui (dimanche), surtout, son jeu était incroyable. Même s’il n’était pas au meilleur de sa forme, il a été en mesure de me sortir de ma zone de confort, il a sorti ses meilleures frappes. J’ai joué un peu sans relief. C’est mon résumé. Mais être confronté à Novak Djokovic en finale, c’est l’un des plus grands accom­plis­se­ments que l’on peut avoir en tant que joueur, parce que c’est un grand compé­ti­teur. Je l’ai déjà dit aupa­ra­vant, il est à un autre niveau. Lors de tous ses matches, il est en mesure d’ex­ploiter le maximum de son jeu, même si lui‐même n’est pas au top de sa forme. Il a réalisé beau­coup de points et de jeux d’une manière fantastique. »