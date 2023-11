Le monde du tennis s’in­cline une fois de plus devant Novak Djokovic, vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy après un mois et demi sans jouer et en ayant été malade durant la semaine.

Aux commen­taires de la finale sur C8, le consul­tant et entraî­neur fran­çais Julien Varlet a parfai­te­ment résumé la force de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Il a la rigueur mentale et se met un peu en mission : ‘Je joue bien, je joue mal, je m’en fous, je suis Novak Djokovic’. Il a ce niveau moyen qui fait qu’il est un cran au‐dessus. Et quand il est un peu en dedans, il s’ap­puie sur son mental et ses fonda­men­taux. Il a une tronche (un mental, ndlr) de malade », a souligné l’ex‐135e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.