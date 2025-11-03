En confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, le Canadien Felix Auger‐Aliassime a évoqué le soutien du public français.

« J’ai eu une semaine diver­tis­sante avec un beau tennis. Ce match était impor­tant, mais j’ai pu déli­vrer un bon niveau quand il le fallait. Le public aussi m’a soutenu, même aujourd’hui (dimanche). J’ai le senti­ment qu’il voulait un troi­sième set, qu’il voulait davan­tage de tennis, c’est ce que je voulais aussi. Ils ont été fantastiques. »