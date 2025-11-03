AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAuger-Aliassime sur le public français après sa défaite en finale contre Sinner...
ATP - Rolex Paris Masters

Auger‐Aliassime sur le public fran­çais après sa défaite en finale contre Sinner : « J’ai le senti­ment qu’il voulait davan­tage de tennis, qu’il voulait un troi­sième set, et c’est ce que je voulais aussi. Ils ont été fantastiques »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

594

En confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, le Canadien Felix Auger‐Aliassime a évoqué le soutien du public français. 

« J’ai eu une semaine diver­tis­sante avec un beau tennis. Ce match était impor­tant, mais j’ai pu déli­vrer un bon niveau quand il le fallait. Le public aussi m’a soutenu, même aujourd’hui (dimanche). J’ai le senti­ment qu’il voulait un troi­sième set, qu’il voulait davan­tage de tennis, c’est ce que je voulais aussi. Ils ont été fantastiques. »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 12:22

Article précédent
Sinner, de retour à la place de numéro 1 mondial : « Hélas, je sais que tout ne dépend pas de moi »
Article suivant
Panatta : « Alcaraz peut avoir un mauvais jour et perdre, ce qui n’ar­rive jamais à Sinner au premier ou au deuxième tour. Soit il perd en finale, soit il se blesse »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.