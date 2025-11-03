En conférence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, le Canadien Felix Auger‐Aliassime a évoqué le soutien du public français.
« J’ai eu une semaine divertissante avec un beau tennis. Ce match était important, mais j’ai pu délivrer un bon niveau quand il le fallait. Le public aussi m’a soutenu, même aujourd’hui (dimanche). J’ai le sentiment qu’il voulait un troisième set, qu’il voulait davantage de tennis, c’est ce que je voulais aussi. Ils ont été fantastiques. »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 12:22