« Par rapport à l’an passé, on a décidé de ralentir légèrement la surface et d’être le plus aligné possible avec les Finales ATP de Turin », déclarait sans sourciller Cédric Pioline avant le début du tournoi.
Sauf qu’après la divulgation de l’indice de la vitesse des courts parisiens par l’ATP, (voir graphique ci‐dessous), les faits viennent contredire cette déclaration du directeur du Rolex Paris Masters.
En effet, en passant d’un indice de 46,6 en 2024 à seulement 35,1 cette année (soit une baisse drastique de 25% de la vitesse), les organisateurs n’ont pas seulement ajusté la rapidité des courts, ils l’ont complètement altérée.
Une donnée qui ne plaît pas du tout à notre confrère, Benoît Maylin, particulièrement remontée contre cette décision.
😡 Donc, les joueurs sont fatigués, en ont plein les mollets, et que fait‐on ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 28, 2025
On ralentit les surfaces.
Échanges et efforts plus longs.
Histoire de bien les fracasser.
10 ans que Paris n’avait pas été aussi lent.
Ou comment tuer les spécificités de chaque surface.
Dramatique. pic.twitter.com/kB6pLWszr2
« Donc, les joueurs sont fatigués, en ont plein les mollets, et que fait‐on ? On ralentit les surfaces. Échanges et efforts plus longs. Histoire de bien les fracasser. 10 ans que Paris n’avait pas été aussi lent. Ou comment tuer les spécificités de chaque surface. Dramatique. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 14:04