« Par rapport à l’an passé, on a décidé de ralentir légè­re­ment la surface et d’être le plus aligné possible avec les Finales ATP de Turin », décla­rait sans sour­ciller Cédric Pioline avant le début du tournoi.

Sauf qu’a­près la divul­ga­tion de l’in­dice de la vitesse des courts pari­siens par l’ATP, (voir graphique ci‐dessous), les faits viennent contre­dire cette décla­ra­tion du direc­teur du Rolex Paris Masters.

En effet, en passant d’un indice de 46,6 en 2024 à seule­ment 35,1 cette année (soit une baisse dras­tique de 25% de la vitesse), les orga­ni­sa­teurs n’ont pas seule­ment ajusté la rapi­dité des courts, ils l’ont complè­te­ment altérée.

Une donnée qui ne plaît pas du tout à notre confrère, Benoît Maylin, parti­cu­liè­re­ment remontée contre cette décision.

😡 Donc, les joueurs sont fati­gués, en ont plein les mollets, et que fait‐on ?

On ralentit les surfaces.

Échanges et efforts plus longs.

Histoire de bien les fracasser.



10 ans que Paris n’avait pas été aussi lent.



Ou comment tuer les spéci­fi­cités de chaque surface.

Dramatique. pic.twitter.com/kB6pLWszr2 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 28, 2025

« Donc, les joueurs sont fati­gués, en ont plein les mollets, et que fait‐on ? On ralentit les surfaces. Échanges et efforts plus longs. Histoire de bien les fracasser. 10 ans que Paris n’avait pas été aussi lent. Ou comment tuer les spéci­fi­cités de chaque surface. Dramatique. »