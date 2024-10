Lucky loser après le forfait de Jannik Sinner et direc­te­ment qualifié pour le deuxième tour, où il s’est offert Ben Shelton, Arthur Cazaux veut conti­nuer de rêver à Bercy où il va retrouver Holger Rune en huitièmes de finale.

« Je le connais pas trop… (rires). Non, forcé­ment on va repenser à notre match en Australie (où il s’était imposé en quatre manches au deuxième tour, 7–6 [4], 6–4, 4–6, 6–3) et je pense qu’il aura d’au­tant plus envie de me rouster. Donc je vais être à l’affût. On se connaît bien. Ça va être un match serré, qu’il va falloir aller cher­cher mais je suis prêt à aller dans le dur. Je me sens bien. Cette victoire va me servir au niveau de l’at­ti­tude. Être conqué­rant, avec des inten­tions fortes, je vais essayer de repro­duire tout ça », a déclaré le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.