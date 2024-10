Richard Gasquet, qui a déjà fait ses adieux à Bercy, s’ap­prête à vivre des derniers mois spéciaux sur le circuit jusqu’à Roland‐Garros 2025, où il mettra un terme à sa carrière.

« Ça me fait bizarre de me retrouver sur le court après Arthur (Fils) et Giovanni (Mpetshi Perricard), deux mecs de 21 ans et j’en ai 38 ! Je manque de repères de temps en temps. Je me dis : ‘merde… J’avais plus l’ha­bi­tude de Gilles (Simon) et de Jo (Tsonga), je commen­çais Roland‐Garros avec Cédric (Pioline). Je me suis échauffé avec lui. De temps en temps, j’avoue avoir du mal à trouver mes repères. C’est normal. Quand tu es dans les vestiaires et que tu vois des joueurs aussi jeunes, ça fait un truc. »