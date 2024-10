Quand vous vous êtes engagés à faire la une du maga­zine Hola, vous savez aussi que vous allez devoir répondre à quelques ques­tions intimes. Mais Paula est une fille « libérée » et elle n’a plus vrai­ment quelque chose à cacher. Interrogée sur la « première » de leur rencontre, elle a expliqué que fina­le­ment Stefanos est arrivé vrai­ment au bon moment.

« J’ai rencontré Steph juste après ma bles­sure. Ce fut l’une des saisons les plus diffi­ciles pour moi car je n’ai jamais passé autant de mois sans jouer au tennis. Et il m’a apporté le bonheur, le soutien et l’air frais dont j’avais tant besoin à cette époque. Je me sentais très heureux d’avoir de la lumière dans ma vie pendant une période aussi sombre »