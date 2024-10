Alors qu’il a toujours eu du mal à briller lors des fins de saison depuis le début de sa jeune carrière, Carlos Alcaraz pense que la donne sera diffé­rente cette année.

Le quadruple lauréat en Grand Chelem ne cache pas son chan­ge­ment d’état d’es­prit avant Bercy, où il va retrouver Ugo Humbert en huitièmes de finale, puis Turin où se tiendra le Masters.

« Je pense que je suis beau­coup plus motivé main­te­nant, j’ai accepté que la saison est longue et que nous devons jouer jusqu’au bout. Je pense que je suis arrivé avec plus d’énergie physique et mentale que l’année dernière », a avoué l’Espagnol dans des propos rapportés par Punto de Break.