Richard Gasquet avait livré une perfor­mance convain­cante hier face à Alex Molcan pour son premier tour. Ce fut bien plus compliqué aujourd’hui face au trop solide Casper Ruud pour le Français.

Malmené d’en­trée et pris à la gorge par le numéro 4 mondial le biter­rois était « breaker » dès le premier jeu et subis­sait un 5⁄ 0 , rentrant peu à peu dans sa partie il perdait fina­le­ment le premier set 6⁄ 1 .

Au terme d’un second set bien plus accroché l’ac­tuel 76ème mondial défen­dait ses chances jusqu’à prendre le service de son adver­saire à 4⁄ 3 pour servir pour le set. Casper Ruud serrait alors le jeu pour recoller de suite.

Le tie break du second set fut une longue bataille avec des balles de set de part et d’autre. Finalement, le Norvégien l’emportait 9⁄ 7 plus « clutch » sur les points importants.

Il s’in­cli­nait fina­le­ment 6⁄ 1 , 7⁄ 6 face au Norvégien en une heure et vingt trois minutes de match.

Casper Ruud affron­tera le vain­queur de la confron­ta­tion entre Lorenzo Musetti (23ème mondial) et Nikoloz Basilashvili (106ème).