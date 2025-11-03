Notre confrère de RMC Sport Stéphane Brun a mis les pieds dans le plat en s’exprimant au sujet de la semaine de l’Italien à Nanterre, et ce bilan n’est pas là pour faire le buzz il est présent chez beaucoup d’observateurs présents à la Paris Défense Arena. quelques fois on arrive même à se poser la question de savoir où ce jeune homme prend son plaisir.
⚡️ @StephBrun41 : « J’avais beaucoup d’affection pour Sinner mais cette semaine, il m’a gavé ! Il n’y a pas un sourire, pas une émotion, en conférence de presse, il ne fait pas le taf. Ce n’est pas le mec le plus funcky du monde, mais là, il est encore plus antipathique » pic.twitter.com/oaKBrWBzbs— RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2025
Jannik meeting fans at the Paris Masters today 🦊❤️— jannik files (@jannik_files) November 1, 2025
🎥 rolexparismasters on IG pic.twitter.com/Zvv84ENR1L
Les images ci‐dessus sont assez accablantes.…et confirment les propos de notre confrère…
