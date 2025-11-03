AccueilATPATP - Rolex Paris Masters"J'avais beaucoup d'affection pour Sinner mais cette semaine, il m'a gavé !...
« J’avais beau­coup d’af­fec­tion pour Sinner mais cette semaine, il m’a gavé ! Il n’y a pas un sourire, pas une émotion, il ne fait pas le taff » explique Stéphane Brun, jour­na­liste à RMC Sport

Jean Muller
Par Jean Muller

Notre confrère de RMC Sport Stéphane Brun a mis les pieds dans le plat en s’ex­pri­mant au sujet de la semaine de l’Italien à Nanterre, et ce bilan n’est pas là pour faire le buzz il est présent chez beau­coup d’ob­ser­va­teurs présents à la Paris Défense Arena. quelques fois on arrive même à se poser la ques­tion de savoir où ce jeune homme prend son plaisir.

« J’avais beau­coup d’af­fec­tion pour Sinner mais cette semaine, il m’a gavé ! Il n’y a pas un sourire, pas une émotion, en confé­rence de presse, il ne fait pas le taf. Ce n’est pas le mec le plus funcky du monde, mais là, il est encore plus antipathique »

Les images ci‐dessus sont assez accablantes.…et confirment les propos de notre confrère…

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 09:45

