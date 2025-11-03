Notre confrère de RMC Sport Stéphane Brun a mis les pieds dans le plat en s’ex­pri­mant au sujet de la semaine de l’Italien à Nanterre, et ce bilan n’est pas là pour faire le buzz il est présent chez beau­coup d’ob­ser­va­teurs présents à la Paris Défense Arena. quelques fois on arrive même à se poser la ques­tion de savoir où ce jeune homme prend son plaisir.

⚡️ @StephBrun41 : « J'avais beau­coup d'af­fec­tion pour Sinner mais cette semaine, il m'a gavé ! Il n'y a pas un sourire, pas une émotion, en confé­rence de presse, il ne fait pas le taf. Ce n'est pas le mec le plus funcky du monde, mais là, il est encore plus anti­pa­thique »

