ATP - Rolex Paris Masters

Auger‐Aliassime, battu par Sinner en finale : « Il est fort partout, il fait tout bien, c’est un peu un lance‐balles »

Jean Muller
Par Jean Muller

A l’issue de sa défaite en deux manches sans avoir malgré tout donner l’illu­sion de pouvoir inquiéter son adver­saire, Félix a dressé son portrait de Jannik Sinner.

« Franchement, il est fort partout. Il sert très bien, il fait tout bien. C’est un peu un lance‐balles. Quand il n’y a pas de vent, quand la surface reste régu­lière et pas de condi­tions clima­tiques qui viennent le déranger, c’est dur de le… Même en défense, il est équi­libré. Parfois, j’ai fait des smashs, des volées, mais il reste équi­libré et tran­quille en défense. J’ai l’impression qu’au retour de service, il est équi­libré partout. Je pense que la surface indoor l’aide à trouver un équi­libre tout au courant d’une semaine et à ne jamais vrai­ment se sentir en danger »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 09:06

