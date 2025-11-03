A l’issue de sa défaite en deux manches sans avoir malgré tout donner l’illusion de pouvoir inquiéter son adversaire, Félix a dressé son portrait de Jannik Sinner.
« Franchement, il est fort partout. Il sert très bien, il fait tout bien. C’est un peu un lance‐balles. Quand il n’y a pas de vent, quand la surface reste régulière et pas de conditions climatiques qui viennent le déranger, c’est dur de le… Même en défense, il est équilibré. Parfois, j’ai fait des smashs, des volées, mais il reste équilibré et tranquille en défense. J’ai l’impression qu’au retour de service, il est équilibré partout. Je pense que la surface indoor l’aide à trouver un équilibre tout au courant d’une semaine et à ne jamais vraiment se sentir en danger »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 09:06