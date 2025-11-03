Au micro d’Eurosport après le sacre de Jannik Sinner à Paris, Justine Henin a évoqué les difficultés rencontrées par Carlos Alcaraz en indoor. Pour rappel, l’Espagnol a été éliminé dès son entrée en lice par Cameron Norrie.
« Je pense qu’il y a encore du questionnement pour Alcaraz dans les conditions indoor même s’il semble avoir beaucoup de moyens pour être performant dans ce type de conditions. Il n’y a rien à faire dans sa tête, c’est encore un cap à franchir. C’est la fin de la saison même si lui a eu un peu de temps ces dernières semaines, il faudra gérer cette fatigue de toute la saison, la pression du Masters. Un tournoi où il n’a jamais pu briller comme il l’aurait voulu en sachant qu’il y a un Sinner va arriver en très grande forme. »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 17:26