ATP - Rolex Paris Masters

Justine Henin sur Carlos Alcaraz : « Je pense qu’il y a encore du ques­tion­ne­ment et un cap à fran­chir dans ces condi­tions indoor »

Par Baptiste Mulatier

Au micro d’Eurosport après le sacre de Jannik Sinner à Paris, Justine Henin a évoqué les diffi­cultés rencon­trées par Carlos Alcaraz en indoor. Pour rappel, l’Espagnol a été éliminé dès son entrée en lice par Cameron Norrie. 

« Je pense qu’il y a encore du ques­tion­ne­ment pour Alcaraz dans les condi­tions indoor même s’il semble avoir beau­coup de moyens pour être perfor­mant dans ce type de condi­tions. Il n’y a rien à faire dans sa tête, c’est encore un cap à fran­chir. C’est la fin de la saison même si lui a eu un peu de temps ces dernières semaines, il faudra gérer cette fatigue de toute la saison, la pres­sion du Masters. Un tournoi où il n’a jamais pu briller comme il l’au­rait voulu en sachant qu’il y a un Sinner va arriver en très grande forme. »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 17:26

