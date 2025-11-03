AccueilWTAWTA FinalsRybakina, après avoir assommé Swiatek : "J'ai essayé de suivre les tactiques...
Rybakina, après avoir assommé Swiatek : « J’ai essayé de suivre les tactiques de mon entraî­neur et j’ai pris confiance en menant dans le deuxième set »

Par Baptiste Mulatier

Menée un set à zéro par Iga Swiatek, Elena Rybakina a réagi de la plus belle des manières pour inverser la tendance et s’imposer lors de son deuxième match de poule au Masters (3−6, 6–1, 6–0).

« C’est toujours très diffi­cile de jouer contre Iga, elle apporte telle­ment d’in­ten­sité sur le court. Au deuxième set, je me suis poussée, mon service s’est amélioré et je suis contente d’avoir pris l’ini­tia­tive et d’avoir beau­coup mieux joué. Mentalement, je suis contente d’être restée concen­trée même après avoir perdu le premier set, j’ai continué à essayer de rester agres­sive. J’ai essayé de suivre les tactiques de mon entraî­neur et j’ai pris confiance en menant dans le deuxième set. J’espère pouvoir conti­nuer à jouer comme ça pour le reste du tournoi », a déclaré la 6e joueuse mondiale lors de l’in­ter­view sur le court.

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 17:39

