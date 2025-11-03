Menée un set à zéro par Iga Swiatek, Elena Rybakina a réagi de la plus belle des manières pour inverser la tendance et s’imposer lors de son deuxième match de poule au Masters (3−6, 6–1, 6–0).
Rybakina on beating Swiatek in Riyadh— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2025
“You just beat Iga 6−0… a lot of people don’t do that to Iga Swiatek..”
Elena : “I’ve been playing really well the last few weeks. I’m really excited for my next match. Hopefully I can bring the same intensity”
« C’est toujours très difficile de jouer contre Iga, elle apporte tellement d’intensité sur le court. Au deuxième set, je me suis poussée, mon service s’est amélioré et je suis contente d’avoir pris l’initiative et d’avoir beaucoup mieux joué. Mentalement, je suis contente d’être restée concentrée même après avoir perdu le premier set, j’ai continué à essayer de rester agressive. J’ai essayé de suivre les tactiques de mon entraîneur et j’ai pris confiance en menant dans le deuxième set. J’espère pouvoir continuer à jouer comme ça pour le reste du tournoi », a déclaré la 6e joueuse mondiale lors de l’interview sur le court.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 17:39