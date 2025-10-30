AccueilATPATP - Rolex Paris MastersRublev pète un câble, Shelton est vraiment très fort pour mettre le...
Rublev pète un câble, Shelton est vrai­ment très fort pour mettre le feu !

Par Jean Muller

Le match entre Rublev et Shelton a tenu toutes ses promesses d’au­tant qu’il se jouait sur le court 1 où sans avoir sorti un gros chèque on peut voir du tennis sans sortir des jumelles.

A l’issue d’un premier set très accroché, Ben Shelton qui aime faire le show est allé cher­cher le public dans une ambiance digne du court 14 de Roland‐Garros. Du coup, Rublev n’a pas pu s’empêcher de péter un plomb. C’est Emirates qui va être content pour cette visi­bi­lité surprise. 

Une demi‐heure plus tard, l’Américain se quali­fiait pour les 14 de finale (7−6, 6–3). Il faudra le suivre dans ce tournoi car il monte en puissance.

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 17:45

