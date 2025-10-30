Le match entre Rublev et Shelton a tenu toutes ses promesses d’autant qu’il se jouait sur le court 1 où sans avoir sorti un gros chèque on peut voir du tennis sans sortir des jumelles.
La célébration de Shelton sur balle de set x le pétage de plomb de Rublev non juste merci pour le divertissement pic.twitter.com/3vKZDzJojW— Benjol (@BenjolATP) October 30, 2025
A l’issue d’un premier set très accroché, Ben Shelton qui aime faire le show est allé chercher le public dans une ambiance digne du court 14 de Roland‐Garros. Du coup, Rublev n’a pas pu s’empêcher de péter un plomb. C’est Emirates qui va être content pour cette visibilité surprise.
Une demi‐heure plus tard, l’Américain se qualifiait pour les 1⁄4 de finale (7−6, 6–3). Il faudra le suivre dans ce tournoi car il monte en puissance.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 17:45