Le match entre Rublev et Shelton a tenu toutes ses promesses d’au­tant qu’il se jouait sur le court 1 où sans avoir sorti un gros chèque on peut voir du tennis sans sortir des jumelles.

La célé­bra­tion de Shelton sur balle de set x le pétage de plomb de Rublev non juste merci pour le diver­tis­se­ment pic.twitter.com/3vKZDzJojW — Benjol (@BenjolATP) October 30, 2025

A l’issue d’un premier set très accroché, Ben Shelton qui aime faire le show est allé cher­cher le public dans une ambiance digne du court 14 de Roland‐Garros. Du coup, Rublev n’a pas pu s’empêcher de péter un plomb. C’est Emirates qui va être content pour cette visi­bi­lité surprise.