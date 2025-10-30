AccueilATPATP - Rolex Paris MastersSinner déroule tout en "boitant", attention à Shelton
ATP - Rolex Paris Masters

Sinner déroule tout en « boitant », atten­tion à Shelton

Jean Muller
Par Jean Muller

-

599
Screenshot

C’est très éton­nant de voir jouer en ce moment le numéro 2 mondial. Face à Cerundolo, Jannik a été un peu labo­rieux dans la première manche avant de mieux dicter le jeu par la suite (7−5, 6–1).

Malgré tout, on a vu l’Italien se plaindre, faire aussi de drôles de mouve­ments sur le court, comme s’il était au bord des crampes alors que le match était intense sans atteindre des sommets de combat physique.

Il reste qu’il est en quart de finale et il va défier Ben Shelton.

Ce sera leur 8ème duel. L’Américain ne pèse pas lourd avec un seul succès, c’était lors de la première confrontation.

Il reste que Ben est frais, il revient de bles­sure et qu’avec un central en fusion il est capable de réaliser un exploit.

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 20:36

Article précédent
Valentin Vacherot : « Aujourd’hui, j’ai pu kiffer à fond. J’ai commencé à aller cher­cher le public à un moment où je sentais que j’en avais besoin. Il a répondu présent »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.