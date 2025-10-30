C’est très étonnant de voir jouer en ce moment le numéro 2 mondial. Face à Cerundolo, Jannik a été un peu laborieux dans la première manche avant de mieux dicter le jeu par la suite (7−5, 6–1).
Malgré tout, on a vu l’Italien se plaindre, faire aussi de drôles de mouvements sur le court, comme s’il était au bord des crampes alors que le match était intense sans atteindre des sommets de combat physique.
Il reste qu’il est en quart de finale et il va défier Ben Shelton.
Ce sera leur 8ème duel. L’Américain ne pèse pas lourd avec un seul succès, c’était lors de la première confrontation.
Il reste que Ben est frais, il revient de blessure et qu’avec un central en fusion il est capable de réaliser un exploit.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 20:36