Alexander Bublik est un sacré person­nage. Et il l’a encore prouvé lors cet échange avec son team pendant son huitième de finale à Paris contre Taylor Fritz.

« Je vous déteste telle­ment. Si je mets un coup gagnant à chaque revers, je vais gagner un Grand Chelem. Je ne veux pas gagner de Grand Chelem. Je veux prendre ma retraite. Vous faites chier les gars », a lancé le Kazakh, tombeur en deux sets du numéro 4 mondial : 7–6(5), 6–2, en 1h28 de jeu.

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Alexander Bublik va main­te­nant affronter Alex de Minaur, tombeur de Karen Khachanov.