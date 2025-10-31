AccueilATPATP - Rolex Paris MastersBublik à son équipe en plein match contre Fritz : "Je ne...
ATP - Rolex Paris Masters

Bublik à son équipe en plein match contre Fritz : « Je ne veux pas gagner de Grand Chelem, je veux prendre ma retraite. Vous faites chier les gars »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alexander Bublik est un sacré person­nage. Et il l’a encore prouvé lors cet échange avec son team pendant son huitième de finale à Paris contre Taylor Fritz. 

« Je vous déteste telle­ment. Si je mets un coup gagnant à chaque revers, je vais gagner un Grand Chelem. Je ne veux pas gagner de Grand Chelem. Je veux prendre ma retraite. Vous faites chier les gars », a lancé le Kazakh, tombeur en deux sets du numéro 4 mondial : 7–6(5), 6–2, en 1h28 de jeu. 

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Alexander Bublik va main­te­nant affronter Alex de Minaur, tombeur de Karen Khachanov. 

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 08:11

