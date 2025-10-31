Alexander Bublik est un sacré personnage. Et il l’a encore prouvé lors cet échange avec son team pendant son huitième de finale à Paris contre Taylor Fritz.
« Je vous déteste tellement. Si je mets un coup gagnant à chaque revers, je vais gagner un Grand Chelem. Je ne veux pas gagner de Grand Chelem. Je veux prendre ma retraite. Vous faites chier les gars », a lancé le Kazakh, tombeur en deux sets du numéro 4 mondial : 7–6(5), 6–2, en 1h28 de jeu.
🗣️Alexander Bublik à son équipe contre Fritz : « Je vous déteste tellement. Si je mets un coup gagnant à chaque revers, je vais gagner un Grand Chelem. Je ne veux pas gagner de Grand Chelem. Je veux prendre ma retraite. Vous faites chier les gars. » 😂pic.twitter.com/UAwwXWyD1a— Tennis Legend (@TennisLegende) October 30, 2025
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, Alexander Bublik va maintenant affronter Alex de Minaur, tombeur de Karen Khachanov.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 08:11