Le phéno­mène Vacherot continue. Face à Norrie, le Monégasque a su jouer avec le public pour parvenir à faire monter l’ambiance.

« Aujourd’hui, j’ai pu kiffer à fond par rapport au match en lui‐même d’hier où il était un peu plus dur de kiffer, beau­coup plus de tension. Aujourd’hui, j’ai pu revenir. Je suis arrivé détendu sur le match. J’ai pu lâcher mes coups directs sur les premiers jeux, même si Cameron jouait super bien. J’ai commencé à aller cher­cher le public à un moment où je sentais que j’en avais besoin. Il a répondu présent. Ils ont parti­cipé au match de la meilleure des manières. Je pense que tout le monde a adoré le moment et le match, et moi le premier ! »