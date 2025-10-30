A la sortie de sa victoire rapide face à Khachanov, l’Australien était le premier surpris d’être qualifié pour le Masters à Turin.

De Minaur disco­vered during the on court inter­view that he is quali­fied for the ATP Finals.



« Now I can finally relax ! » — José Morgado (@josemorgado) October 30, 2025

« Maintenant je peux être relax » a déclaré Alex qui réalise une très belle saison.

Pendant ce temps, sur le court 1, De Minaur a giflé Khachanov, 6⁄ 2 6⁄ 2 !



La pres­sion, il connaît pas.



Il est le 7e joueur qualifié pour le Masters.



Et il s’offre en plus son 3e 1⁄ 4 d’affilée à Paris.

Ce sera contre Bublik, qui l’a battu en 5 sets à Roland‐Garros cette année. pic.twitter.com/fSXNVlIdRn — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 30, 2025

Pour le moment on connait donc l’iden­tité de 7 joueurs qui seront dans le Piémont sachant que le cas Djokovic n’est pas encore élucidé.