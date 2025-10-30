A la sortie de sa victoire rapide face à Khachanov, l’Australien était le premier surpris d’être qualifié pour le Masters à Turin.
De Minaur discovered during the on court interview that he is qualified for the ATP Finals.— José Morgado (@josemorgado) October 30, 2025
« Now I can finally relax ! »
« Maintenant je peux être relax » a déclaré Alex qui réalise une très belle saison.
Pendant ce temps, sur le court 1, De Minaur a giflé Khachanov, 6⁄2 6⁄2 !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 30, 2025
La pression, il connaît pas.
Il est le 7e joueur qualifié pour le Masters.
Et il s’offre en plus son 3e 1⁄4 d’affilée à Paris.
Ce sera contre Bublik, qui l’a battu en 5 sets à Roland‐Garros cette année. pic.twitter.com/fSXNVlIdRn
Pour le moment on connait donc l’identité de 7 joueurs qui seront dans le Piémont sachant que le cas Djokovic n’est pas encore élucidé.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 19:25