ATP - Rolex Paris Masters

Alex de Minaur plus que surpris par sa quali­fi­ca­tion : « C’est vrai, alors je peux être vrai­ment relax maintenant »

Jean Muller
Par Jean Muller

A la sortie de sa victoire rapide face à Khachanov, l’Australien était le premier surpris d’être qualifié pour le Masters à Turin.

« Maintenant je peux être relax » a déclaré Alex qui réalise une très belle saison. 

Pour le moment on connait donc l’iden­tité de 7 joueurs qui seront dans le Piémont sachant que le cas Djokovic n’est pas encore élucidé.

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 19:25

