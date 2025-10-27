AccueilATPATP - Rolex Paris MastersValentin Vacherot : "Même si j'avais gagné quelques matchs en Grand Chelem,...
Valentin Vacherot : « Même si j’avais gagné quelques matchs en Grand Chelem, je ne serais pas là »

Invité par le Rolex Paris Masters, Valentin Vacherot va jouer son premier Masters 1000 depuis son titre à Shanghai le 12 octobre dernier. Il s’est exprimé sur sa nouvelle vie sur le circuit avant son premier tour compliqué face à Jiri Lehecka, 18e mondial. 

« Tout ce qui m’ar­rive est génial. Même le fait d’être ici (à Paris), c’est grâce à ce titre. Même si j’avais gagné quelques matches en Grand Chelem, je ne serais pas là. Le titre à Shanghai a tota­le­ment changé ma carrière. Mon clas­se­ment a tota­le­ment changé. Ce titre m’a donné une chance de jouer à Bâle ou ici. J’ai eu des wild‐cards car sinon, je n’au­rais pas pu parti­ciper. C’est fantas­tique. Je regarde toujours ça avec des yeux d’en­fant », a déclaré le Monégasque de 26 ans, désor­mais 40e mondial, dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 09:58

