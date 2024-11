Qualifié pour le dernier carré du Masters 1000 de Paris‐Bercy après une solide pres­ta­tion face à Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev s’est présenté en confé­rence de presse après une séance d’en­traî­ne­ment d’une heure où il a peau­finé quelques détails.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a rapporté les propos élogieux de son adver­saire grec, l’Allemand a tenu à le remercier.

Question : « Stefanos a dit que de tous les joueurs contre lesquels il avait joué cette année, tu étais celui qui avait le plus amélioré ton jeu. Es‐tu d’accord ? »

Alexander Zverev : « Je pense que Sinner aurait quelque chose à dire là‐dessus mais Je suis ravi qu’il dise ça de moi. C’est un très gros compli­ment de sa part donc je l’en remercie. Je travaille. J’essaie diffé­rentes solu­tions. C’est inces­sant, il faut conti­nuer et toujours trouver un moyen de s’amé­liorer. Quand on voit comment jouent Jannik et Carlos Alcaraz à l’heure actuelle, le tennis est telle­ment tech­nique et agressif qu’il faut s’améliorer. »