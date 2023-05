📊 Holger Rune face au Top 5 depuis le début de sa carrière :

❌ vs Novak Djokovic, N°1

✅ vs Alexander Zverev, N°3

✅ vs Stefanos Tsitsipas, N°4

✅ vs Stefanos Tsitsipas, N°5

✅ vs Carlos Alcaraz, N°1

✅ vs Daniil Medvedev, N°5

✅ vs Novak Djokovic, N°1

✅ vs Casper Ruud, N°4 pic.twitter.com/b4h9bpZc0p