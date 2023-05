Trois matchs pour plus de 90 euros, voici le prix affo­lant pour assister à trois matchs comp­tant pour le deuxième tour du Masters 1000 de Rome sur le court central.

C’est l’une des prin­ci­pales raisons au fait que très peu de spec­ta­teurs étaient présents en tribune pour regarder le match de Jannik Sinner face à Thanasi Kokkinakis, celui d’Iga Swiatek contre Pavlyuchenkova ainsi que celui de Paula Badosa face à Ons Jabeur.

Un prix d’au­tant plus cher et éton­nant que l’accès aux court numéros 2 et 3 était fixé à partir de moins de 30 euros.

En Roma, la gente quiere ver tenis. Miren la Pietrangeli (€26).



Pero obvia­mente no van a pagar 90 euros (la entrada más barata hoy) para ir a la Central. Ni cuando juega el mejor tenista local.



Los precios son una locura. pic.twitter.com/htJuS6uitI — Set Tenis (@settenisok) May 12, 2023

Si l’on veut bien admettre que le tournoi romain veuille profiter de l’al­lon­ge­ment de son tournoi (passé de 8 à 12 jours depuis cette saison après la réforme de l’ATP) pour faire monter le prix des places, il y a des limites à tout et les fans italiens ne se sont pas privés pour faire passer le message.