Battu par Pedro Martinez (4−6, 1–6), Holger Rune est passé à côté de son match.

Il faut dire qu’il avait une bonne raison car il souf­frait d’une grosse fièvre.

Ce « coup » du sort ne lui a pas permis de défendre vrai­ment ses chances alors qu’il avait une vraie carte à jouer à Rotterdam.

Tough night. Did my best but couldn’t fight my fever down. Hope to be fresh soon. Thank you Holland for your support 🙏🏼 🇳🇱 pic.twitter.com/sUePQ6RAiw