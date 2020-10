Parmi les six titres de sa carrière et les quatre de cette année, celui de Saint-Pétersbourg ce dimanche était le plus beau et le plus symbolique pour Andrey Rublev. Il a perdu sa grand-mère juste avant le début du tournoi et a su trouver la force pour arriver au bout.

« Je voudrais dire que ce tournoi particulier est le plus important et le plus émotionnel dans toute ma carrière, parce que malheureusement, après le match contre Tsitsipas à Paris, j’ai appris que ma grand-mère s’était en allée. Je l’aime plus que tout. Le jour d’après, j’avais un vol pour Moscou. Le vendredi il y a eu les funérailles et juste après je suis venu à Saint-Pétersbourg. Gagner ce tournoi est probablement la chose la plus spéciale et la plus émotionnelle que j’ai faite dans toute ma vie », a-t-il assuré en conférence de presse.

