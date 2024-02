Les quelques spec­ta­teurs présents lundi en fin de journée à Santiago ont assisté à un match élec­trique entre Corentin Moutet et Roberto Carballes Baena.

Si le Français a joué avec le feu en balan­çant sa raquette dans le filet, son adver­saire, choqué par la médiocre qualité du court en terre battue, a lui aussi été l’au­teur de plusieurs gestes de frus­tra­tion. Et au micro de Clay Tennis en rega­gnant le vestiaire après sa défaite en trois sets, l’Espagnol a exprimé sa colère.

« Je pense que c’est une honte qu’un tournoi ATP soit joué sur ce court, c’est dange­reux pour les joueurs. J’espère que ce tournoi n’aura plus jamais lieu. Ce n’est pas du tennis. Avec la peur perma­nente de se blesser et avec des rebonds terribles… Et parfois la balle ne rebondit même pas ! J’ai senti que je pouvais me blesser. J’avais peur. En fait, j’ai fini par ressentir une gêne au niveau du dos »