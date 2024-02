Lors d’une émis­sion spéciale sur Winamax consa­crée à la dispa­ri­tion du revers à une main dans le top 10, l’ancien 135e joueur mondial Julien Varlet s’est montré pessi­miste quant à l’avenir de ce coup.

🙅‍♂️ « Je pense qu’on ne reverra pas un joueur gagner un Grand Chelem en jouant avec un revers à une main, c’est fini ! »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/326S28Oqfp — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 26, 2024

« Dans le top 100, il n’y a qu’une dizaine de joueurs avec un revers à une main, dont certains qui ne vont pas tarder à arrêter leur carrière. On peut en enlever au moins cinq ou six. Ensuite, si on sort du top 100 et qu’on remonte jusqu’au top 500, je ne connais pas beau­coup de joueurs avec des revers à une main. Dans le top 50 de la Next Gen, il n’y en a pas un. On ne reverra pas un joueur gagner un Grand Chelem en jouant avec un revers à une main, c’est fini, je le signe tout de suite ! Peut‐être si tu as un Eubanks en feu sur gazon. Sinon, tu oublies », a déclaré le consul­tant Français qui ne croit donc pas en Stefanos Tsitsipas, double fina­liste en Grand Chelem.