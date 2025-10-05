Novak Djokovic a dû batailler pour renverser Yannick Hanfmann au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les condi­tions de jeu très diffi­ciles mettent les orga­nismes à rude épreuve.

Le Serbe de 38 ans s’est exprimé à ce sujet lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, enre­gis­trée dans la soirée ce dimanche en Chine.

« C’est la même chose pour tous les joueurs sur le court, mais c’est brutal. C’est brutal quand vous avez plus de 80 % d’hu­mi­dité jour après jour, en parti­cu­lier pour les gars qui jouent pendant la journée avec la chaleur, avec le soleil, c’est encore plus brutal. Pour moi, biolo­gi­que­ment, c’est un peu plus diffi­cile à gérer. Et j’ai vrai­ment dû affronter la tempête aujourd’hui. Yannick a joué un match incroyable dès le début. »

En huitièmes de finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial).