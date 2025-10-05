AccueilATPATP - ShanghaiDjokovic, après sa victoire au 3e tour : "C'est la même chose...
ATP - Shanghai

Djokovic, après sa victoire au 3e tour : « C’est la même chose pour tous les joueurs, mais c’est brutal. Pour moi, biolo­gi­que­ment, c’est un peu plus diffi­cile à gérer, surtout que j’ai vrai­ment dû affronter la tempête aujourd’hui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

364
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Novak Djokovic a dû batailler pour renverser Yannick Hanfmann au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les condi­tions de jeu très diffi­ciles mettent les orga­nismes à rude épreuve. 

Le Serbe de 38 ans s’est exprimé à ce sujet lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, enre­gis­trée dans la soirée ce dimanche en Chine. 

« C’est la même chose pour tous les joueurs sur le court, mais c’est brutal. C’est brutal quand vous avez plus de 80 % d’hu­mi­dité jour après jour, en parti­cu­lier pour les gars qui jouent pendant la journée avec la chaleur, avec le soleil, c’est encore plus brutal. Pour moi, biolo­gi­que­ment, c’est un peu plus diffi­cile à gérer. Et j’ai vrai­ment dû affronter la tempête aujourd’hui. Yannick a joué un match incroyable dès le début. »

En huitièmes de finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial). 

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 15:59

Article précédent
Victoire pénible pour Djokovic face au 150e mondial !
Article suivant
Nicolas Escudé, après la victoire de Djokovic face au 150e mondial : « Sans dire qu’il lui a offert ce dernier jeu et donc le match, on n’en était quand même pas loin »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.