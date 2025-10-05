Novak Djokovic a dû batailler pour renverser Yannick Hanfmann au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les conditions de jeu très difficiles mettent les organismes à rude épreuve.
Le Serbe de 38 ans s’est exprimé à ce sujet lors de l’interview sur le court après sa victoire, enregistrée dans la soirée ce dimanche en Chine.
« C’est la même chose pour tous les joueurs sur le court, mais c’est brutal. C’est brutal quand vous avez plus de 80 % d’humidité jour après jour, en particulier pour les gars qui jouent pendant la journée avec la chaleur, avec le soleil, c’est encore plus brutal. Pour moi, biologiquement, c’est un peu plus difficile à gérer. Et j’ai vraiment dû affronter la tempête aujourd’hui. Yannick a joué un match incroyable dès le début. »
En huitièmes de finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affrontera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial).
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 15:59