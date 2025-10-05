S’il donne désormais la priorité aux tournois du Grand Chelem, et qu’il n’en disputera plus avant l’Open d’Australie en janvier 2026, Novak Djokovic a tout de même choisi de s’aligner au Masters 1000 de Shanghai.
Avec quelle motivation réelle ? La question reste ouverte. Toujours est‐il que le numéro 1 mondial a dû batailler pendant près de trois heures pour venir à bout du 150e mondial, Yannick Hanfmann, au troisième tour du tournoi chinois : 4–6, 7–5, 6–3.
Bousculé par un adversaire inspiré et libéré, le détenteur de 24 titres du Grand Chelem a su faire le dos rond sans jamais paniquer, avant de placer ses accélérations au meilleur moment. Il s’est ainsi procuré ses premières balles de break en toute fin de deuxième manche, qu’il a su convertir, avant de conclure l’affaire proprement dans le troisième set.
Encore en rodage à Shanghai, où la chaleur et l’humidité rendent les conditions de jeu particulièrement éprouvantes, Djokovic poursuit néanmoins sa route. Il affrontera Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 15:23