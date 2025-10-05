S’il donne désor­mais la prio­rité aux tour­nois du Grand Chelem, et qu’il n’en dispu­tera plus avant l’Open d’Australie en janvier 2026, Novak Djokovic a tout de même choisi de s’aligner au Masters 1000 de Shanghai.

Avec quelle moti­va­tion réelle ? La ques­tion reste ouverte. Toujours est‐il que le numéro 1 mondial a dû batailler pendant près de trois heures pour venir à bout du 150e mondial, Yannick Hanfmann, au troi­sième tour du tournoi chinois : 4–6, 7–5, 6–3.

Bousculé par un adver­saire inspiré et libéré, le déten­teur de 24 titres du Grand Chelem a su faire le dos rond sans jamais pani­quer, avant de placer ses accé­lé­ra­tions au meilleur moment. Il s’est ainsi procuré ses premières balles de break en toute fin de deuxième manche, qu’il a su convertir, avant de conclure l’affaire propre­ment dans le troi­sième set.

Encore en rodage à Shanghai, où la chaleur et l’humidité rendent les condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes, Djokovic pour­suit néan­moins sa route. Il affron­tera Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale.