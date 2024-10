Interrogé sur son staut un peu spécial depuis qu’il est devenu papa, Gaël Monfils a été clair sur ces objec­tifs et la façon de gérer la fin de sa carriere.

« Je ne vis plus pour le tennis, vous savez, je vis, bien sûr, pour mon sport, mais d’une autre manière, je veux juste, être un père, un bon père de famille et faire de mon mieux pour adapter, bien sûr, mon emploi du temps à mon temps passé en famille. Ma prio­rité est d’être là pour ma fille, d’être là pour ma femme et, oui, d’ap­pré­cier ce que je fais, c’est mon travail, mais juste d’ap­pré­cier, et c’est, disons, moins de pression. »