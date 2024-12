Lors d’une inter­view avec Yannick Ferreira, Gaël Monfils est revenu sur sa défaite contre Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo 2016 (7−5, 5–7, 6–0). Son témoi­gnage vaut le détour et en dit long sur la domi­na­tion de l’Espagnol sur terre battue.

« Le matin, j’ai dit à mon coach : ‘là, putain j’y vais !’ J’étais déter­miné. Tout le monde me dit que c’est mon année, que Rafa joue un peu moins bien. Je suis chaud ! Je joue le meilleur match de ma vie sur terre battue. Mais j’ai perdu le troi­sième set 6–0, en faisant un match extra­or­di­naire. Il m’a tué physi­que­ment, et j’ai tout donné. Je ne pouvais pas mieux jouer tennis­ti­que­ment, j’en­voyais des coups droits de martien ! Un revers que j’au­rais rêvé d’avoir toute ma vie. Les gens ne se rendent pas compte ! Quand toi tu n’en peux plus, le mec accé­lère encore ! Moi je suis rincé ! »